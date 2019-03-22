Алексей Текслер наводит справки о преступности в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-22T14:16:19+03:00

Получить информацию он предпочел из первых рук

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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с главным полицейским Южного Урала, начальником ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенантом Андреем Сергеевым, сообщает пресс-служба главы региона.

— Во время встречи обсуждалось текущее положение дел в регионе, а также вопросы борьбы с преступностью и общественная безопасность, — замечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU