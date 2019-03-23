2019-03-23T07:24:35+03:00
Общество

«Уральская молния» приглашает челябинцев на веселые старты в дни школьных каникул

Ледовый дворец организует дополнительные сеансы массового катания 25-26 и 28-29 марта.
Алексей МИКУШИН
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Стоимость входного билета и проката инвентаря — от 100 рублей.Стоимость входного билета и проката инвентаря — от 100 рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Провести мартовский «отпуск» весело и с пользой для здоровья! Ледовый дворец «Уральская молния» предлагает челябинским школьникам и их родителям активно провести предстоящие каникулы.

В дирекции дворца сообщили, что арена будет открыта и днем для дополнительных сеансов массового катания — с 13.00 до 14.30. В дни школьных каникул — 25-26 и 28-29 марта, юные горожане могут покататься на коньках. Нет своих — можно взять в прокат.

На дневном сеансе школьникам не дадут скучать. Для них специально подготовили развлекательную программу с веселыми стартами, различными ледовыми забавами, забегами на 100-метровку. Для всех приготовлены приятные сюрпризы! Победителям конкурсов — призы и подарки.

Напомним, что в будние дни «Уральская молния» также проводит сеансы массового катания с 19.00 до 21.00, с 22.00 до 23.30, в выходные, поочередно — с 13.30 до 22.00. Стоимость входного билета и проката инвентаря — от 100 рублей.

В «Ледовой молнии» отметили, что 25 по 28 марта будет отменен последний вечерний сеанс массового катания с 22.00 до 23.30.

Подробнее на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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