В Челябинске прохожий украл у пенсионерки 43 тысячи, пока помогал ей донести сумку до дома
К пожилой челябинке на улице подошел незнакомец и предложил помощь. Бабушка несла тяжелую сумку, вот прохожий, якобы по доброте сердечной, и решил помочь. Проводил пенсионерку до дома, та поблагодарила, и на этом распрощались.
Дома бабушка обнаружила, что кошелек, который лежал в сумке, пуст. А в нем было 43 тысячи рублей. Старушка как раз сняла деньги по дороге домой. Не теряя ни минуты, обманутая пенсионерка отправилась в полицию.
Вора удалось поймать. Им оказался 37-летний житель Курганской области, временно проживающий в Челябинске, ранее судимый. Полицейские возбудили на него уголовное дело по статье «Кража».
Оперативники установили, что курганец причастен еще к шести таким же преступлениям. Но, не исключено, что их может быть больше.
— Если вы пострадали от действий подозреваемого, или стали свидетелем преступления, позвоните в полицию по номеру 02, или в дежурную часть УМВД России по Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Также можно обратиться в районный отдел полиции по месту совершения кражи. Заявления принимаются круглосуточно, — призывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU