Синоптики предупреждают: в Челябинске ожидается сильная геомагнитная буря

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-23T16:52:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня особенно стоит поберечься метеозависимым людям, сердечникам и тем, кто страдает заболеваниями нервной системы. К вечеру синоптики ждут серьезные геомагнитные возмущения силой до шести балов. Об этом предупреждает метеорологический ресурс «Гисметио».

Пока действует слабая геомагнитная буря, силой в три балла, но к 20 часам она увеличится до пяти, а к 23 часам — до максимального значения в шесть баллов.

Магнитные бури влияют на работу техники: появляются проблемы со связью и электричеством. А также они сказываются на самочувствии людей. Может заболеть голова, участиться сердцебиение, появиться бессонница, а также могут обостриться хронические заболевания. Геомагнитные возмущения особенно опасны для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому сегодня и завтра не следует перетруждаться, лучше больше гулять, избегать стрессов, а метеозависимым на всякий случай держать при себе лекарства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU