В Челябинской области парень ограбил магазин косметики

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-23T18:34:03+03:00

За ограбление магазина южноуральцу грозит до семи лет тюрьмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он похитил товары прямо на глазах у продавцов

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В Уйском районе неизвестный спер косметику из сетевого магазина. Набил карманы товарами и пронес их мимо кассы. На выходе грабитель «запищал» и поскорей выбежал на улицу, а одна из продавцов бросилась за ним. На улице догнала похитителя, но тот ударил ее, вырвался и скрылся.

О грабеже сотрудники магазина заявили в полицию. Парня, позарившегося на косметику, удалось поймать. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней -лишение свободы до семи лет. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Зачем южноуралец решил ограбить именно магазин косметики? Может, бьюти-продукты выгоднее сбыть, а, может, он романтик, и хотел сделать подарок девушке? Истинную причину выяснят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU