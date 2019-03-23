2019-03-23T18:34:03+03:00
Происшествия

В Челябинской области парень ограбил магазин косметики

Он похитил товары прямо на глазах у продавцов
Валентина ВАГАНОВА
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За ограбление магазина южноуральцу грозит до семи лет тюрьмы.За ограбление магазина южноуральцу грозит до семи лет тюрьмы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Уйском районе неизвестный спер косметику из сетевого магазина. Набил карманы товарами и пронес их мимо кассы. На выходе грабитель «запищал» и поскорей выбежал на улицу, а одна из продавцов бросилась за ним. На улице догнала похитителя, но тот ударил ее, вырвался и скрылся.

О грабеже сотрудники магазина заявили в полицию. Парня, позарившегося на косметику, удалось поймать. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней -лишение свободы до семи лет. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Зачем южноуралец решил ограбить именно магазин косметики? Может, бьюти-продукты выгоднее сбыть, а, может, он романтик, и хотел сделать подарок девушке? Истинную причину выяснят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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