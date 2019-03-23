2019-03-23T20:45:45+03:00
Общество

В Челябинской области чиновник упрекнул в непатриотичности тренера, уволившегося из-за отсутствия денежной поддержки спортсменам

73-летний южноуралец десятки лет бесплатно тренирует детей в селе и много раз пытался добиться помощи властей
Валентина ВАГАНОВА
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Владимир Семенов - самый титулованный спортсмен и самый результативный тренер Нагайбакского района. Фото: кадр с видео.Владимир Семенов - самый титулованный спортсмен и самый результативный тренер Нагайбакского района. Фото: кадр с видео.
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Владимир Семенов — почетный житель села Фершампенуаз, что в Нагайбакском районе. Больше 30 лет бесплатно обучает детей гиревому спорту. Организовал в заброшенной школе спортивный клуб «Самсон». Обустроил на свои деньги, хотя сам получал немного, всю жизнь проработал токарем.

Воспитанники Владимира Евдокимовича занимают призовые места на областных, всероссийских и даже международных соревнованиях — три раза становились чемпионами мира. Одним словом, гордость района! Но местные власти спортсменам практически не помогают. Даже дорогу на соревнования гиревики оплачивают сами.

Владимир Евдокимович много лет обивал пороги мэрии, просил финансовой поддержки клубу. Еще пытался получить ставку тренера, но его трудоустроили уборщиком из-за отсутствия высшего образования. Устав бороться с властями, 73-летний тренер решил уволиться.

— Владимир Евдокимович долго терпел неуважение, но последней каплей стал отказ районных властей направить его воспитанников на чемпионат Уральского округа, — рассказали южноуральские блогеры на ютуб-канале «Костер-TV».

Теперь подопечные Семенова не смогут принять участие в областных соревнованиях «Золотой колос» летом. Узнав об этом, глава Нагайбакского района Виталий Гайсин, упрекнул пенсионера в непатриотичности.

— Но давайте я спрошу: а где чувство ответственности? Высокопарными словами скажу: где патриотизм? — сказал Виталий Гайсин на аппаратном совещании в администрации.

Пользователи соцсетей требуют у чиновника публично принести извинения Владимиру Семенову.

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В Челябинской области пожилого тренера обвинили в непатриотичности за нежелание работать без денег.Владимир Семенов - самый титулованный спортсмен и самый результативный тренер Нагайбакского района. Имеет звания Мастер спорта и Кандидат в мастера спорта по 4 силовым видам, его воспитанники становились чемпионами и призерами мировых и европейских соревнований. Является почетным жителем Нагайбакского района, имеет множество наград и благодарностей. Несмотря на его заслуги, районное руководство вместо ставки тренера трудоустроило его уборщиком. Глава района обвинил 73-летнего тренера и почетного жителя в отсутствии патриотизма. #ЧелябинскаяОбласть #КостерТВ #КостерTV #НагайбакскийРайон #Фершампенуаз #КостерProduction

ИСТОЧНИК KP.RU

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