«Украл миллион долларов»: в Челябинской области задержан фигурант громкого дела
В Нязепетровском районе задержали человека, чье имя числится в международном розыске. Жил он в одной из стран СНГ и у себя на родине вместе со знакомым провернули дело: украли около одного миллиона долларов в 2009 году.
Оба работали в банке. Сначала его долго пытались отыскать на родине, но тот как сквозь землю провалился. Объявили в международный розыск и, похоже, похититель решил осесть в Челябинской области.
— В настоящий момент в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ИСТОЧНИК KP.RU