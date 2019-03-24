«Украл миллион долларов»: в Челябинской области задержан фигурант громкого дела

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-24T07:55:06+03:00

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В Нязепетровском районе задержали человека, чье имя числится в международном розыске. Жил он в одной из стран СНГ и у себя на родине вместе со знакомым провернули дело: украли около одного миллиона долларов в 2009 году.

Оба работали в банке. Сначала его долго пытались отыскать на родине, но тот как сквозь землю провалился. Объявили в международный розыск и, похоже, похититель решил осесть в Челябинской области.

— В настоящий момент в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU