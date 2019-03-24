Горшочек, больше не вари! Отца-одиночку с дочкой-инвалидом завалили продуктами и вещами

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-24T17:56:07+03:00

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Николай Безручко не ожидал такого отклика и даже немного расстерялся. В его крохотной квартире сегодня шагнуть негде: кругом пакеты с одеждой и едой, а люди все несут и несут…

«Комсомолка» первой написала о проблеме мужчины, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Напомним, он не может оставить ее одну дома, чтобы выйти на работу. Но при этом надо на что-то жить, да еще и платить ипотеку. Южноуральцы тут же откликнулись. Телефон Николая не замолкает уже неделю. Люди звонят и везут материальную помощь.

— Уважаемые, спасибо вам большое! Нас просто завалили продуктами и вещами. Хватит на год! Лучше помогите тем, кто сейчас острее нуждается. А то мне уже стыдно и неудобно помощь принимать. По русски сказать, харя треснет, — по-простому отвечает Николай.

Отца-одиночку с дочкой-инвалидом завалили продуктами и вещами.

Однако, это не решает основную проблему семьи. Николаю необходимо найти няню для дочки, чтобы устроиться на работу и платить ипотеку. Причем, услуги няни не должны стоить дорого, иначе на них будет уходить вся зарплата.

А пока мужчина гасит долги за кредит с помощью денег, которые ему также отправляют неравнодушные южноуральцы. Номер счета для помощи мы опубликовали в своему материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU