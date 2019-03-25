Дети Копперфильда: в Челябинске криминальная троица средь бела дня попыталась украсть гараж

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-25T14:10:09+03:00

Его успели разрезать, а вывезти не успели

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Патрулируя улицу Молодогвардейцев в Челябинске, наряд вневедомственной охраны заметил странную троицу. Двое мужчин и женщина кромсали в клочья газовым резаком металлический гараж. Росгвардейцы решили проверить подозрительных типов, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардиию.

— Осознав, что сбежать уже не удастся, друзья признались: гараж им не принадлежит. Они просто решили разрезать его на части, загрузить в «Газель» и сдать за деньги в пункт приема металлолома. То, что на улице еще светло и воров может заметить хозяин, троицу не смущало, — рассказывают в пресс-службе.

Двое мужчин, 1984 и 1990 годов рождения, а также их 37-летняя спутница задержаны и переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Повторить фокус иллюзиониста Дэвида Копперфильда, который на глазах честной публики смог украсть статую Свободы, преступникам не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU