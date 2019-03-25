Дети Копперфильда: в Челябинске криминальная троица средь бела дня попыталась украсть гараж
Патрулируя улицу Молодогвардейцев в Челябинске, наряд вневедомственной охраны заметил странную троицу. Двое мужчин и женщина кромсали в клочья газовым резаком металлический гараж. Росгвардейцы решили проверить подозрительных типов, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардиию.
— Осознав, что сбежать уже не удастся, друзья признались: гараж им не принадлежит. Они просто решили разрезать его на части, загрузить в «Газель» и сдать за деньги в пункт приема металлолома. То, что на улице еще светло и воров может заметить хозяин, троицу не смущало, — рассказывают в пресс-службе.
Двое мужчин, 1984 и 1990 годов рождения, а также их 37-летняя спутница задержаны и переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Повторить фокус иллюзиониста Дэвида Копперфильда, который на глазах честной публики смог украсть статую Свободы, преступникам не удалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU