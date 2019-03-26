2019-03-26T04:13:02+03:00
Общество

Жители Челябинской области узнали, куда пропадают их посылки с «АлиЭкспресса»

Они исчезают прямо из почтовых ящиков
Ирина КАРЕЛИНА
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Посылки пропадают из почтовых ящиковПосылки пропадают из почтовых ящиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В соцсетях жители Челябинской области жалуются, что из почтовых ящиков пропадают посылки. Для тех, кто не в курсе: отправления без трекинг-номера почтальоны могут бросать прямо в ящики. Чаще всего это мелкие пакеты — заказы с китайского сайта «АлиЭкспресс». Они-то и интересуют малолетних воришек.

Жительница Копейска увидела, как по подъездам ходят девочки-подростки с маленькими свертками и подслушала их разговор.

— В каком падике взяла?

— Да вот в этом. Пошли в следующий.

— Хотели их поймать с поличным, но они убежали. Поэтому не открывайте подъезд незнакомым, даже детям. У них есть родители и соседи по площадке, которые им помогут попасть домой. А родителям хочу сказать: может, уже начнете за детьми следить? Явно они не в первый раз бегают по подъездам и воруют, — анонимно написала женщина в группе «Подслушано Копейск».

В комментариях горожане подтвердили, что до них периодически не доходят заказы с «АлиЭкспресса». И пусть это мелочевка за 50 — 70 руб., а все равно неприятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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