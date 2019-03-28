2019-03-28T07:36:10+03:00
Общество

В Челябинской области водитель маршрутки отказался везти ребенка-аутиста

Вместе с матерью малыша выставили на улицу
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Женщину и ребенка выгнали на улицу посреди дороги.Женщину и ребенка выгнали на улицу посреди дороги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в Миассе. Мама с ребенком, который родился аутистом, не смогла проехать в городской маршрутке. Парочке указали на дверь, сообщают в социальных сетях очевидцы.

— У ребенка сильная вокализация, то есть он повторяет однотипные звуки, слова. Но агрессии по отношению к окружающим нет. Водитель прекратил движение, объявив, что не тронется с места, пока не выйдут нарушители порядка. Люди молча смотрели и ждали «выполнения директивы» от мамы. Потом все поехали по делам, оставив посреди дороги «нарушителей общественного порядка», — рассказывает Ирина Иванова.

Вокализация одно из самых неудобных проявлений аутизма, так как оно мешает окружающим людям. Однако справиться с ней очень трудно. Вот почему мамы, имеющие таких детей, просят общество быть снисходительнее к их ребятам.

— В России хотят принять закон о штрафах за неуважительное отношение к инвалидам от 15 до 30 тысяч рублей. Во многих цивилизованных странах формирование культуры толерантности начиналось именно с этого, — комментирует ситуацию руководитель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель легковушки пошел на таран пассажирского поезда в Челябинской области
Казахи нашли кишечную палочку в замороженных тушках «Чебаркульской птицы»
Социальные пенсии вырастут в среднем на 180 рублей в Челябинской области
Где в Челябинске быстрее всего дешевеет жилье
В Челябинской области беременная кошка Феникс спаслась из горящей печи
Четырехлетний ребенок получил травму в троллейбусе Челябинска
Пенсионерка из Челябинской области во время утренней пробежки случайно оказалась за границей
Шестиметровая куча снега в Челябинске стала самым красивым и высоким сугробом на Урале
Оригинальный способ наказывать автохамов придумали в Челябинске
На 9 Мая в Челябинске споют Лев Лещенко и Елена Ваенга
Уволенный строитель украл дорогое оборудование в Челябинске и продал его в 10 раз дешевле
Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области
Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета
Жители взорвавшегося дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за «минирование» школы
Почтальонам Челябинской области закупили резиновые «вездеходы»
Две иномарки столкнулись в центре Челябинска
Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню