В Челябинской области водитель маршрутки отказался везти ребенка-аутиста

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-28T07:36:10+03:00

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Неприятный инцидент произошел в Миассе. Мама с ребенком, который родился аутистом, не смогла проехать в городской маршрутке. Парочке указали на дверь, сообщают в социальных сетях очевидцы.

— У ребенка сильная вокализация, то есть он повторяет однотипные звуки, слова. Но агрессии по отношению к окружающим нет. Водитель прекратил движение, объявив, что не тронется с места, пока не выйдут нарушители порядка. Люди молча смотрели и ждали «выполнения директивы» от мамы. Потом все поехали по делам, оставив посреди дороги «нарушителей общественного порядка», — рассказывает Ирина Иванова.

Вокализация одно из самых неудобных проявлений аутизма, так как оно мешает окружающим людям. Однако справиться с ней очень трудно. Вот почему мамы, имеющие таких детей, просят общество быть снисходительнее к их ребятам.

— В России хотят принять закон о штрафах за неуважительное отношение к инвалидам от 15 до 30 тысяч рублей. Во многих цивилизованных странах формирование культуры толерантности начиналось именно с этого, — комментирует ситуацию руководитель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

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ИСТОЧНИК KP.RU