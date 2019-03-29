ФСБ задержало подозреваемых в коррупции полицейских

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-29T12:50:47+03:00

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Спецоперацию проводили 28 марта у торгового комплекса «Старт» в Тракторозаводском районе. Отечественную «десятку» окружили люди в масках и бронежилетах с эмблемами ФСБ. Задерживали полицейских в момент получения взятки.

— Задержаны сотрудники одного из подразделений полицейского Главка при получении взятки от индивидуального предпринимателя за непроведение проверки. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания. При установлении вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, их начальники — привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Получили взятку в сумме 30 000 рублей за то чтобы не проводить проверку мигрантов. Сейчас идет сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU