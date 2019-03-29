2019-03-29T15:57:32+03:00
Общество

Алексей Текслер встал на сторону обманутых дольщиков

Процедура включения фамилий в федеральный реестр станет проще
Ольга АНТОНОВА
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Вопрос помощи обманутым дольщикам Алесксей Текслер обсудил в пятницу, 29 марта. Фото: gubernator74.ruВопрос помощи обманутым дольщикам Алесксей Текслер обсудил в пятницу, 29 марта. Фото: gubernator74.ru
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Одна из застарелых проблем Челябинской области — дома-долгострои, которые возводятся с участием денег дольщиков. Такие замершие стройки есть в Челябинске, Копейске, Миассе.

Врио губернатора Алексей Текслер принял важное для людей решение. Он поручил и.о. министра строительства и инфраструктуры региона области Виктору Тупикину включать в федеральный реестр пострадавших дольщиков южноуральцев, возведение которых остановилось более полугода назад. Даже если есть малейшее движение денег на объекте, даже если эти деньги направлены на его поддержание. Раньше именно формальные финансовые вливания не позволяли областному минстрою включать дольщиков в федеральный список. Дом-то якобы строится. Хотя все оставалось как прежде.

Вопрос находится на личном контроле врио губернатора.

Сегодня в федеральном реестре значится 989 пострадавших жителей Челябинской области. В региональной дорожной карте — 28 проблемных домов, строящихся на деньги южноуральцев, или 2175 договоров долевого участия в строительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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