Обитатели челябинского зоопарка предсказали теплое и дождливое лето
Долгосрочный прогноз погоды стал традицией для зоопарка Челябинска. С 2009 года здесь работает метеоцентр медведицы Бусинки. Ее прогнозы почти всегда сбывались. Она подготовила целую плеяду четвероногих синоптиков. В этот раз с дебютом выступили две супружеские пары — пумы и белые медведи.
Примечательно, что и те, и другие животные выбрали лакомство в коробочках с нарисованным солнцем и дождиком. Это означает, что лето будет теплым и дождливым. Решение принято единогласно. Посмотрим, сбудется ли прогноз.
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ИСТОЧНИК KP.RU