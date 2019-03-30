Жители Челябинска стали покупать больше автомобилей премиум-класса

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-30T11:11:55+03:00

Но до соседей из Екатеринбурга нам еще далеко

Изменить размер текста: A A

В прошлом году челябинцы приобрели 1460 автомобилей премиум-класса. Это на 1,5% или 20 штук больше, чем в 2017 году.

Резко потянуло к роскоши жителей Новосибирска. У них плюс 30%. А в Волгограде, наоборот, наметилась тенденция к экономии — минус 12%. Такую статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Челябинск занимает восьмое место среди городов-миллионников по объему рынка премиальных автомобилей. Больше всего их ездит по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Отметим, что от всего количества купленных в прошлом году челябинцами новых машин премиальные занимают чуть больше 9%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU