2019-03-30T11:11:55+03:00
Авто

Жители Челябинска стали покупать больше автомобилей премиум-класса

Но до соседей из Екатеринбурга нам еще далеко
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Почти полторы тысячи премиальных авто прибавилось в Челябинске.Почти полторы тысячи премиальных авто прибавилось в Челябинске.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

В прошлом году челябинцы приобрели 1460 автомобилей премиум-класса. Это на 1,5% или 20 штук больше, чем в 2017 году.

Резко потянуло к роскоши жителей Новосибирска. У них плюс 30%. А в Волгограде, наоборот, наметилась тенденция к экономии — минус 12%. Такую статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Челябинск занимает восьмое место среди городов-миллионников по объему рынка премиальных автомобилей. Больше всего их ездит по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Отметим, что от всего количества купленных в прошлом году челябинцами новых машин премиальные занимают чуть больше 9%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания
Резиновые уточки устроили несанкционированный митинг в Челябинской области
Обитатели челябинского зоопарка предсказали теплое и дождливое лето
Челябинского альфонса, обманувшего семь женщин и мужчину, посадят на пять лет
В Челябинской области «хорошая» знакомая обманула пенсионерку на 48 тысяч рублей
Алексей Текслер встал на сторону обманутых дольщиков
Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге
В Челябинске ФСБ задержала подозреваемых в коррупции полицейских
Судьбой девочки-инвалида и ее отца, выживающих на 200 рублей в сутки, заинтересовался Следственный комитет
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут на большом экране в Челябинске
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй