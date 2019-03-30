Жители Челябинска стали покупать больше автомобилей премиум-класса
В прошлом году челябинцы приобрели 1460 автомобилей премиум-класса. Это на 1,5% или 20 штук больше, чем в 2017 году.
Резко потянуло к роскоши жителей Новосибирска. У них плюс 30%. А в Волгограде, наоборот, наметилась тенденция к экономии — минус 12%. Такую статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
Челябинск занимает восьмое место среди городов-миллионников по объему рынка премиальных автомобилей. Больше всего их ездит по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
Отметим, что от всего количества купленных в прошлом году челябинцами новых машин премиальные занимают чуть больше 9%.
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ИСТОЧНИК KP.RU