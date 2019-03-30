Резиновые уточки устроили несанкционированный митинг в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-30T09:00:35+03:00

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Уточки «вышли» на акцию с плакатами. «Даешь лужи Миассу», «Каждой утке по луже», «Больше луж», «Дороги для луж, а не для машин» — вот такие у них лозунги. Это можно было бы счесть за сарказм. Однако, организаторы утиного перфоманса намекают на его глубокий смысл.

— Утки считают, что не всегда то, о чем кричат в социальных сетях, является истиной и отражает мнение общественности. Да и не может быть одного мнения у всех, а самое громкое — не всегда правильное и во благо города, — анонимно высказались они в группе «Свободный Миасс» в VK.

Додумался же кто-то выставить в луже игрушки для ванной с мини-плакатиками, устроить им фотосессию и разослать по пабликам! Пользователи соцсетей отнеслись к мероприятию неоднозначно. Кто-то похвалил уточек за смелость, кто-то посмеялся, кто-то назвал это весенним обострением.

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ИСТОЧНИК KP.RU