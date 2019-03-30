Челябинского альфонса, обманувшего семь женщин и мужчину, посадят на пять лет
Альфонс знакомился с женщинами в Интернете, разместив на сайте знакомств симпатичную и абсолютно вымышленную анкету. Втирался к потенциальным невестам в доверие, а потом обманом похищал у них деньги. Всего он так «обработал» семь челябинок. От каждой получил от 50 до 500 тыс руб.
Мужчине же мошенник обещал помочь в оформлении документов. Взял аванс за свои услуги и пропал.
Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, злоумышленник отправится в колонию общего режима на пять лет. А еще должен будет вернуть своим жертвам 800 тыс руб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU