2019-03-30T07:10:20+03:00
Общество

Челябинского альфонса, обманувшего семь женщин и мужчину, посадят на пять лет

Кроме того, он должен вернуть своим жертвам все деньги
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Альфонс отправится за решетку. Фото: архив КПАльфонс отправится за решетку. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Альфонс знакомился с женщинами в Интернете, разместив на сайте знакомств симпатичную и абсолютно вымышленную анкету. Втирался к потенциальным невестам в доверие, а потом обманом похищал у них деньги. Всего он так «обработал» семь челябинок. От каждой получил от 50 до 500 тыс руб.

Мужчине же мошенник обещал помочь в оформлении документов. Взял аванс за свои услуги и пропал.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, злоумышленник отправится в колонию общего режима на пять лет. А еще должен будет вернуть своим жертвам 800 тыс руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания
Жители Челябинска стали покупать больше автомобилей премиум-класса
Резиновые уточки устроили несанкционированный митинг в Челябинской области
Обитатели челябинского зоопарка предсказали теплое и дождливое лето
В Челябинской области «хорошая» знакомая обманула пенсионерку на 48 тысяч рублей
Алексей Текслер встал на сторону обманутых дольщиков
Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге
В Челябинске ФСБ задержала подозреваемых в коррупции полицейских
Судьбой девочки-инвалида и ее отца, выживающих на 200 рублей в сутки, заинтересовался Следственный комитет
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут на большом экране в Челябинске
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй