Челябинского альфонса, обманувшего семь женщин и мужчину, посадят на пять лет

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-30T07:10:20+03:00

Кроме того, он должен вернуть своим жертвам все деньги

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Альфонс знакомился с женщинами в Интернете, разместив на сайте знакомств симпатичную и абсолютно вымышленную анкету. Втирался к потенциальным невестам в доверие, а потом обманом похищал у них деньги. Всего он так «обработал» семь челябинок. От каждой получил от 50 до 500 тыс руб.

Мужчине же мошенник обещал помочь в оформлении документов. Взял аванс за свои услуги и пропал.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, злоумышленник отправится в колонию общего режима на пять лет. А еще должен будет вернуть своим жертвам 800 тыс руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU