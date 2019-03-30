В Челябинской области «хорошая» знакомая обманула пенсионерку на 48 тысяч рублей
81-летняя жительница города Кыштыма Челябинской области попросила свою знакомую оплачивать ее счета за отопление. И каждый месяц давала ей для этого деньги.
Мошенница же переводила коммунальщикам лишь маленькую часть, а остальное забирала себе. В квитанциях перед тем, как вернуть их бабушке, она просто подрисовывала нужные цифры. В итоге из 51,5 тыс руб. было оплачено лишь чуть больше трех тысяч.
Обман обнаружил близкий родственник пенсионерки. Он обратился в полицию и мошенницу задержали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU