2019-03-30T07:07:07+03:00
Общество

В Челябинской области «хорошая» знакомая обманула пенсионерку на 48 тысяч рублей

Она придумала простую мошенническую схему с коммунальными платежами
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пенсионерка доверяла своей знакомой, а она...Пенсионерка доверяла своей знакомой, а она...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

81-летняя жительница города Кыштыма Челябинской области попросила свою знакомую оплачивать ее счета за отопление. И каждый месяц давала ей для этого деньги.

Мошенница же переводила коммунальщикам лишь маленькую часть, а остальное забирала себе. В квитанциях перед тем, как вернуть их бабушке, она просто подрисовывала нужные цифры. В итоге из 51,5 тыс руб. было оплачено лишь чуть больше трех тысяч.

Обман обнаружил близкий родственник пенсионерки. Он обратился в полицию и мошенницу задержали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания
Жители Челябинска стали покупать больше автомобилей премиум-класса
Резиновые уточки устроили несанкционированный митинг в Челябинской области
Обитатели челябинского зоопарка предсказали теплое и дождливое лето
Челябинского альфонса, обманувшего семь женщин и мужчину, посадят на пять лет
Алексей Текслер встал на сторону обманутых дольщиков
Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге
В Челябинске ФСБ задержала подозреваемых в коррупции полицейских
Судьбой девочки-инвалида и ее отца, выживающих на 200 рублей в сутки, заинтересовался Следственный комитет
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут на большом экране в Челябинске
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй