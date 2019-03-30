2019-03-30T11:26:39+03:00
Общество

Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания

С 1 апреля люди смогут вернуться в свои квартиры
Ирина КАРЕЛИНА
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Дом признали пригодным для проживания.Дом признали пригодным для проживания.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В понедельник, 1 апреля, с периметра дома в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 будет снята охрана. Все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Главгосэкспертиза подтвердила, что дом пригоден для проживания.

Напомним, дом обрушился рано утром 31 декабря, накануне Нового Года. Прогремел взрыв и седьмой подъезд десятиэтажки рухнул вниз. 39 человек погибли.

Седьмой и соседний восьмой подъезд были демонтированы, остальные посчитали пригодными для проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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