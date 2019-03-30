Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-30T11:26:39+03:00

С 1 апреля люди смогут вернуться в свои квартиры

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В понедельник, 1 апреля, с периметра дома в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 будет снята охрана. Все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Главгосэкспертиза подтвердила, что дом пригоден для проживания.

Напомним, дом обрушился рано утром 31 декабря, накануне Нового Года. Прогремел взрыв и седьмой подъезд десятиэтажки рухнул вниз. 39 человек погибли.

Седьмой и соседний восьмой подъезд были демонтированы, остальные посчитали пригодными для проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU