Госэкспертиза: дом в Магнитогорске, пострадавший при взрыве газа, пригоден для проживания
В понедельник, 1 апреля, с периметра дома в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 будет снята охрана. Все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Главгосэкспертиза подтвердила, что дом пригоден для проживания.
Напомним, дом обрушился рано утром 31 декабря, накануне Нового Года. Прогремел взрыв и седьмой подъезд десятиэтажки рухнул вниз. 39 человек погибли.
Седьмой и соседний восьмой подъезд были демонтированы, остальные посчитали пригодными для проживания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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