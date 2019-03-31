2019-03-31T09:27:24+03:00
Звезды

«Уральский диксиленд» переоделся и выступил в Челябинске с новой программой

«Уральский диксиленд» переоделся и выступил в Челябинске с новой программой
Любовь СЛАВИНА
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Фото из архива Натальи Риккер.Фото из архива Натальи Риккер.
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Жизнерадостное фото выложила в своем аккаунте директор «Уральского диксиленда Игоря Бурко» Наталья Риккер.

— Мы надели новые красивые костюмы, и в концертном зале имени Прокофьева грянула премьера: лирическая программа «Песни о родине», — рассказала Наталья газете «Комсомольская правда» — Челябинск». — Некоторые предрекали нам провал. Дескать, название невыигрышное. А концерт получился очень яркий!».

На новый проект музыкантов вдохновили мелодии Евгения Родыгина, Владимира Веккера, Валерия Ярушина, Сергея Шарикова, Олега Митяева и других известных авторов.

Песни исполнили солистка Кристина Рыжковская, вокальный квартет «DV-Show», Валерий Сундарев, а некоторые композиции превратились в красивые инструментальные пьесы.

— Это песни о нашей малой родине, а значит — о любви. Теперь эта программа в нашем репертуаре. Готовы славословить родной край на концертах, фестивалях и праздниках, — патриотично заявила Наталья.

Кстати, ансамбль в этом году отметит 50-летие с момента создания. Готовятся праздничные программы, летом предстоят гастроли за рубеж, по стране и по области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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