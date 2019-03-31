Знаменитому челябинскому силачу на юбилей подарили богатырский инвентарь

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-31T11:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 30 марта, исполнилось 45 лет нашему титулованному земляку Эльбрусу Нигматуллину — вице-чемпиону соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырехкратному победителю турнира «Самый сильный человек России». Несколько его достижений занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

На знаменитого спортсмена обрушилась приятная волна поздравлений в соцсетях. Почитатели опубликовали видеоролик с оригинальными пожеланиями на русском и башкирском языках. А челябинец Сергей Миллер приготовил необычный подарок.

— Эльбрус Хамидович, оставайтесь активным и позитивным, — обратился он к спортсмену через соцсети. — Как любителю необычного инвентаря дарю вам в честь вашего юбилея богатырскую штангу из бочек. Мы варили ее четыре дня, и надеюсь, она вам пригодится на тренировках.

Кстати, даже в день юбилея Эльбрус не пропустил тренировку. А когда вернулся домой, его ждал сюрприз.

«После тренировки планировал отдохнуть. Ничего не подозревая, пришел домой , а там... Было очень приятно!» — написал он в своем аккаунте и выложил маленький видеосюжет. В нем спортсмен, несколько усталый, входит в прихожую, снимает куртку. А когда открыл дверь гостиной, его там ждала компания гостей с криками «Поздравляем!».

Сегодня, 31 марта, на странице стронгмена появилась групповая фотография, где именинник в окружении горожан. Эльбрус написал: «Объединили нашу скандинавскую ходьбу и празднование моего дня рождения. Ели торт, фотографировались и общались. Присоединяйтесь и вы в наши дружные ряды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU