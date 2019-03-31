Челябинский аэропорт открыл сезон авиарейсов на южные направления
Затянувшееся ожидание тепла — это стимул отправиться туда, где весна уже наступила. Для непосед и любителей перемены мест есть хорошие новости.
Сегодня, 31 марта аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание, которое продлится до 26 октября текущего года. И уже сегодня первые туристы и почитатели отдыха в Крыму совершат с «Уральскими авиалиниями» первый перелет в Симферополь. Это на два месяца раньше, чем в прошлом году. До начала лета периодичность этих полетов — раз в неделю.
Двумя южными рейсами отмечает начало сезона авиакомпания «Азимут». 1 апреля отправляется рейс в Краснодар, куда самолеты будут летать по понедельникам и субботам. Со 2 апреля по вторникам и пятницам — в Минеральные воды.
Можно порадовать тех, кто мечтал побывать в Республике Азербайджан. Наконец-то открывается прямое воздушное сообщение Челябинск — Баку. Первых пассажиров авиаперевозчик «ИрАэро» доставит туда 9 апреля. Планируется, что эти рейсы будут выполняться по вторникам на лайнере «Сухой Суперджет 100», рассчитанном на 100 мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU