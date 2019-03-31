Челябинский аэропорт открыл сезон авиарейсов на южные направления

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-31T14:05:26+03:00

В Крым раньше, чем обычно, в Баку - без пересадок

Изменить размер текста: A A

Затянувшееся ожидание тепла — это стимул отправиться туда, где весна уже наступила. Для непосед и любителей перемены мест есть хорошие новости.

Сегодня, 31 марта аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание, которое продлится до 26 октября текущего года. И уже сегодня первые туристы и почитатели отдыха в Крыму совершат с «Уральскими авиалиниями» первый перелет в Симферополь. Это на два месяца раньше, чем в прошлом году. До начала лета периодичность этих полетов — раз в неделю.

Двумя южными рейсами отмечает начало сезона авиакомпания «Азимут». 1 апреля отправляется рейс в Краснодар, куда самолеты будут летать по понедельникам и субботам. Со 2 апреля по вторникам и пятницам — в Минеральные воды.

Можно порадовать тех, кто мечтал побывать в Республике Азербайджан. Наконец-то открывается прямое воздушное сообщение Челябинск — Баку. Первых пассажиров авиаперевозчик «ИрАэро» доставит туда 9 апреля. Планируется, что эти рейсы будут выполняться по вторникам на лайнере «Сухой Суперджет 100», рассчитанном на 100 мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU