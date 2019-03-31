2019-03-31T14:59:13+03:00
Общество

В Челябинске жителей микрорайона «Парковый» одолевают коварные лужи

В незаметные под водой люки рискуют угодить люди, надежда у них только на губернатора Текслера
Любовь СЛАВИНА
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Цивилизация сюда не дошла. Фото: Рустам Галиуллин, соцсети.Цивилизация сюда не дошла. Фото: Рустам Галиуллин, соцсети.
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В интернет-сообществе «Парковый Челябинск» появилось фото и сообщение от бдительного пользователя: «Будьте внимательны! В луже открытая ливневка. Сегодня уже несколько машин там пострадали. Надеюсь, что никто из детей или взрослых не провалится».

Горожане не замедлили отреагировать эмоциональными откликами: «Это уже невозможно, каждый год одно и тоже, не пройти-не проехать». «Почти каждый въезд в Парковом такой», «Вокруг лужи грязь, рай для хрюшек», «В аду красивее».

Люди уточняют, что на фото участок между домами 29 и 25 по Краснопольскому проспекту. В комментариях появились и другие адреса. Александра Шалкенбаева пишет, что за домом на Шмакова, 23 возле стройки тоже люк открыт. Крышку еще зимой снес ковшом тракторист, расчищавший снег, она напополам развалилась да так и валяется возле люка.

— Вчера видел, как дети лужу на Краснопольском в сапогах меряли. Чудо, что не провалились, — комментирует житель Паркового Рустам Рустамов. — Когда хоть кто нибудь за это будет нести ответственность! Или ждем пока горе какое не случится? На Шмакова, 26 возле детсада люк открыт уже год. На Бейвеля, 27 аналогичная ситуация. Краснопольский, 1, 13 и 25 — там на подъездные пути без слез не взглянешь. Домам больше пяти лет. Но делать никто ничего не собирается. Может хоть наша новоиспеченная власть отреагирует...

Эту мысль подхватил Александр Платонов, предложивший: «Киньте Текслеру в Инстаграм, может сделают наконец-то въезд во двор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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