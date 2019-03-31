Глава Челябинской области Алексей Текслер призвал писать ему сообщения

СЕГОДНЯ 18:32 2019-03-31T18:53:08+03:00

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29 марта, в пятницу вечером, ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Векслер поделился с южноуральцами в своем инстаграм:

«…в пятницу вечером хотел бы, чтобы наши с вами проблемы ушли на второй (третий-четвертый и т.д.) план. Ко мне приехала моя семья. Хочется показать им, что в нашем новом доме есть много хорошего!».

Нет сомнений, что в своем же аргументе он еще более утвердился, посетив в выходной вместе со своей супругой и сыном исторический музей Южного Урала.

Но уже сегодня, 31 марта, он вернулся к жизни региона с его проблемами (хотя, скорее всего, эта громадная тема его ни на минуту не отпускает). И появилась новая запись в его аккаунте alexeytexler.official:

«Спасибо каждому за возможность быстрого погружения в проблемы области. Учитывая такую публичность, шанс ввести меня в заблуждение по реальному положению дел сводится к минимуму».

На момент публикации этой заметки число подписчиков в инстаграм Текслера уже приближается к 50 тысячам. Под конкретным постом около 8 тысяч лайков и 590 комментариев. Что, конечно же, говорит о доверии к ВРИО губернатора и надежде на него.

Южноуральцы пишут о наболевшем: и о личных бытовых бедах, и о системных проблемах региона. Текслер пишет в своем посте, обнадеживая:

«Этот аккаунт — не сбор обращений для ручного управления и работы за муниципальные и районные власти (при этом ваша информация доходит до них), а получение самых достоверных сведений из первых рук для анализа и определения проблем, потенциала развития, дальнейших действий».

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ИСТОЧНИК KP.RU