Дорогу в школу и в детский сад перекрыла огромная лужа в Челябинской области
В Миассе многолетняя лужа на улице Богдана Хмельницкого в очередной раз отрезала путь к школе № 9 и расположенному рядом детскому саду, сообщают активисты движения «Гражданский патруль».
— Автомобилисты с маленькими детьми едут на этом участке вслепую, все покрыто полуметровым слоем воды. Ситуация усугубляется тем, что данный участок давно не ремонтировался и имеет множество глубоких ям. Увы, но это единственный путь к школе и детскому саду, — говорит активистка «Гражданского патруля» Анна Сизова.
Бороться с лужей правозащитники решили при помощи закона. Активисты готовят жалобы в ГИБДД и прокуратуру города, в которых требуют проверить сам проблемный участок, а также плохую работу местной администрации.
По словам местных жителей, дорога уходит под воду несколько лет — при малейшем дожде или таянии снега.
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В Миассе ушла под воду дорога в школу.Видео: "Гражданский патруль".
ИСТОЧНИК KP.RU