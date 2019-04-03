2019-04-03T07:19:14+03:00
Общество

Домик хоббита сносят недалеко от Челябинска

Толкинист возвел постройку не на той земле
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: 31 канал.Фото: 31 канал.
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Несколько лет назад хозяин домика взял в аренду участок земли неподалеку от Копейска и построил там домик хоббита. Теперь постройку могут снести, сообщают местные СМИ.

По документам, земля имеет статус сельскохозяйственного назначения. Возводить здесь дома и другие капитальные постройки арендатор не имел законного права. С точки зрения чиновников, такое самоуправство выглядит как самозахват участка. Из-за этого необычный дом могут снести. Хотя сначала представители власти говорили другое: берите землю в аренду и стройтесь, а через три года сможете выкупить свой участок и оформить прописку.

Формально в этой истории никто не виноват: ни хозяин домика, ни чиновники, — просто поменялись законы. Сейчас администрация Уйского района готовит обращение в Заксобрание области, в котором просит изменить административно-территориальное устройство района. В этом случае домик хоббита и другие постройки можно будет спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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