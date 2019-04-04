В Магнитогорске учитель составляет в дневниках первоклашек астрологические прогнозы

СЕГОДНЯ 04:47 2019-04-04T04:47:16+03:00

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Родители учеников одной из школ Магнитогорска обратились за советом через соцсети. Они возмущены тем, что учитель без спроса составляет детям астропрогнозы и пишет их прямо в дневниках.

— Это новая тенденция в образовательной системе начальных классов? Может, эзотерика теперь входит в обязательные услуги? В одной из МОУ НОШ учитель первого класса высчитывает благоприятные и неблагоприятные дни первокласснице для проведения операции.

Одному мальчику она написала о психологической не готовности к школе, другого отправляет в психиатрический санаторий. Еще одну девочку из того же класса сделала изгоем. Девочка получила сильный стресс, и мама забрала ее на семейное образование. При этом директор встает на сторону учителя. Учителей не хватает, никто не идет в эту школу работать. Но как нам поступать в этих ситуациях? — написали родители в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

В качестве доказательства они выложили фото дневника с записью классного руководителя. По всей видимости, зная ситуацию со здоровьем своего ученика, она рекомендует ему удачные дни для проведения операции.

Судя по датам, запись в дневнике сделана 20 октября. Возможно, это был прецедент, и в начале учебного года не стали поднимать шум. Но странные рекомендации учителя повторялись, и терпение родителей лопнуло.

Пользователи соцсети рекомендуют им обратиться с коллективной жалобой в Управление образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU