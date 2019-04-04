Растает ли выпавший в Челябинске снег к выходным

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-04T08:32:13+03:00

Синоптики обещают, что уже в пятницу в регионе значительно потеплеет

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Южный циклон, принесший в город осадки и сильный ветер, уходит. Уже в ближайшую пятницу, 5 апреля, погода изменится в лучшую сторону, обещают в Челябинском гидрометцентре.

В пятницу, 5 апреля, в Челябинске +7…+9 градусов, переменная облачность, но осадков практически уже не будет, а порывы ветра стихнут до 10 метров в секунду. Снег, естественно, начнет таять.

В субботу, 6 апреля, в областном центре +8...+10 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер около 6 метров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, +10 градусов, возможен дождь и слабый ветер.

По Челябинской области в эти дни потеплеет до +12 градусов, в остальном прогноз схожий. В начале следующей недели погода существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU