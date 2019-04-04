Между деньгами и постоянством жители Челябинска выбрали стабильное будущее
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе социологического опроса решили выяснить, каким трудовым мотивам привержены челябинцы сейчас. Другими словами, -а что работают люди: за уважение, деньги или по зову сердца. И вот что получилось.
47,9% признались, что согласны иметь небольшой, но постоянный заработок, который дает им уверенность в будущем.
31% респондентов сказали, что хотят зарабатывать много, пусть даже без особых гарантий на будущее.
11,2% считают, что главное в работе не деньги, а наличие свободного времени.
Еще 9,9% затруднились с ответом.
Самый массовый вариант ответа, когда работа гарантирует людям уверенность в будущем, чаще всего выбирали женщины и респонденты со средним уровнем доходов. А вот мужчины и люди с высоким доходом чаще всего готовы зарабатывать больше, но без гарантий.
За свободное время голосовали мужчины и молодежь в возрасте 18-30 лет, респонденты с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.
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ИСТОЧНИК KP.RU