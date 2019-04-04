2019-04-04T09:15:23+03:00
Общество

Между деньгами и постоянством жители Челябинска выбрали стабильное будущее

Почти каждый второй готов пожертвовать своей зарплатой ради уверенности в завтрашнем дне
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Люди готовы получать мало, лишь бы их не уволили.Люди готовы получать мало, лишь бы их не уволили.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе социологического опроса решили выяснить, каким трудовым мотивам привержены челябинцы сейчас. Другими словами, -а что работают люди: за уважение, деньги или по зову сердца. И вот что получилось.

47,9% признались, что согласны иметь небольшой, но постоянный заработок, который дает им уверенность в будущем.

31% респондентов сказали, что хотят зарабатывать много, пусть даже без особых гарантий на будущее.

11,2% считают, что главное в работе не деньги, а наличие свободного времени.

Еще 9,9% затруднились с ответом.

Самый массовый вариант ответа, когда работа гарантирует людям уверенность в будущем, чаще всего выбирали женщины и респонденты со средним уровнем доходов. А вот мужчины и люди с высоким доходом чаще всего готовы зарабатывать больше, но без гарантий.

За свободное время голосовали мужчины и молодежь в возрасте 18-30 лет, респонденты с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семья Текслера встретил волка в парке в центре Челябинска
Алексей Текслер высказался о строительстве метро в Челябинске
Алексей Текслер: «90% транспорта Челябинска — это маршрутки»
Врио губернатора опроверг слухи, что саммиты ШОС и БРИКС уйдут в Сочи
Алексей Текслер объяснил, какой город ему ближе — Норильск или Челябинск
Житель Челябинска обчистил компьютеры геймеров со всей России
Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска
Иван Сеничев покидает пост директора ХК «Трактор»
Текслер объяснил крутые развороты во время своих поездок по Челябинской области
Алексей Текслер высказался о контракте с «Южуралмостом» на ремонт дорог
Растает ли выпавший в Челябинске снег к выходным
В Челябинской области маршрутчик бесплатно довез ребенка, у которого украли деньги в школе
Епархия предупреждает о вероятных терактах на территории Челябинской области
Платить членские взносы за сад теперь можно на почтах Челябинской области
Оформить в собственность гараж и землю под ним станет проще на Южном Урале
В Зауралье сбежал кусачий енот
Жительница Челябинской области написала жалобу в Министерство погоды