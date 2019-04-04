Между деньгами и постоянством жители Челябинска выбрали стабильное будущее

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-04T09:15:23+03:00

Люди готовы получать мало, лишь бы их не уволили. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Почти каждый второй готов пожертвовать своей зарплатой ради уверенности в завтрашнем дне

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Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе социологического опроса решили выяснить, каким трудовым мотивам привержены челябинцы сейчас. Другими словами, -а что работают люди: за уважение, деньги или по зову сердца. И вот что получилось.

47,9% признались, что согласны иметь небольшой, но постоянный заработок, который дает им уверенность в будущем.

31% респондентов сказали, что хотят зарабатывать много, пусть даже без особых гарантий на будущее.

11,2% считают, что главное в работе не деньги, а наличие свободного времени.

Еще 9,9% затруднились с ответом.

Самый массовый вариант ответа, когда работа гарантирует людям уверенность в будущем, чаще всего выбирали женщины и респонденты со средним уровнем доходов. А вот мужчины и люди с высоким доходом чаще всего готовы зарабатывать больше, но без гарантий.

За свободное время голосовали мужчины и молодежь в возрасте 18-30 лет, респонденты с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.

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ИСТОЧНИК KP.RU