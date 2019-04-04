Житель Челябинска обчистил компьютеры геймеров со всей России

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-04T09:39:55+03:00

После того, как человек кликал на вредоносную ссылку, его компьютер начинал шпионить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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На Южном Урале будут судить 25-летнего хакера, который при помощи вредоносной программы крал пароли и логины у незнакомых ему россиян, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В сентябре 2017 года мужчина приобрел по интернету компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного копирования информации. Ссылку на ее скачивание он разместил в описании одной из компьютерных игр на Ютубе. Программа, якобы, облегчала прохождение уровней, а на самом деле похищала личные данные, — замечают в пресс-службе.

Обманутые пользователи Ютуба скачивали программу на свои персональные компьютеры, а она тайно воровала логины и пароли. Потерпевшими признаны три пользователя сети Интернет — жители Рязанской, Архангельской областей и республики Башкортостан.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК «использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации» (ч. 1 ст. 273 УК РФ) и «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» (ч. 1 ст. 272 УК РФ). Дело будет рассматривать Центральный районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU