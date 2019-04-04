2019-04-04T13:53:38+03:00
Происшествия

В офисе депутата Челябинской думы Новичихина идут обыски

Информацию подтвердили в УФСБ России по Челябинской области
Ольга АНТОНОВА
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--Фото: Архив "КП"
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Переполох и нервотрепка у сотрудников «Первой транспортной корпорации» случились в четверг, 4 апреля. Сотрудники УФСБ Росси по Челябинской области пришли в офис на ул. Валдайской. Руководит предприятием депутат Челябинской городской Думы Станислав Новичихин.

«Первая транспортная корпорация» — один из основных игроков на рынке междугородних пассажирских перевозок в Челябинске. Автобусы с узнаваемым логотипом соединяют муниципалитеты, в летний сезон работают в схеме садовых маршрутов.

Информацию об обысках подтверждают в УФСБ России по Челябинской области. Четыре года назад, у ООО «Мегаавто», которую так же возглавляет Новичихин, для МУП «Челябинский автобусный транспорт» были закуплены автобусы. Приобретены машины, как полагают силовики, по завышенной стоимости. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ущерб, причинены МУПу, а, значит, и бюджету Челябинска, оценивается в 4 млн руб. Имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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