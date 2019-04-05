2019-04-05T09:17:03+03:00
Общество

В Миассе власти победили огромную лужу

Теперь общественники требуют строить на дорогах ливневую канализацию
Ольга АНТОНОВА
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Огромная лужа отрезала людям путь в школу и детский сад. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.comОгромная лужа отрезала людям путь в школу и детский сад. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.com
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В городе Миасс случилось большое событие. Здесь откачали большую лужу. Можно похихикать над новостью, но миасцы случившемуся очень рады. Лужа на ул. Богдана Хмельницкого долгие годы разливалась весной и отрезала путь к школе № 9 и детскому садику. Стоило пройти даже небольшому дождю, как участок дороги превращался в реальное непреодолимое препятствие не только для пешеходов, но и на автомобилистов.

На неделе в луже застряла миасская общественница Анна Сизова. Еле выбравшись, она поделилась с горожанами своим отчаянием:

— Автомобилисты с маленькими детьми едут на этом участке вслепую, все покрыто полуметровым слоем воды. Ситуация усугубляется тем, что дорога здесь давно не ремонтировалась, потому изрыта глубокими ямами.

В тот же день правозащитница направила жалобы в ГИБДД и городскую прокуратуру, попросила помощи у журналистов местных СМИ.

Благодаря общественному вниманию, власти города впервые за много лет откачали воду и задумались о том, что городу нужна ливневка.

— В городе нет ливневой канализации, потому все улицы в паводок уходят под воду. Есть отдельные участки коммуникаций, проложенные в советские годы, но ими никто не занимается. А новые кварталы возводятся без ливневок на дорогах. Скоро стартует программа «Формирование комфортной городской среды», и мы будем требовать включать прокладку ливневой канализации в проект реконструкции дорог во дворах и во внутриквартальных проездах, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Анна Сизова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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