2019-04-05T09:13:08+03:00
Происшествия

Магнитогорский журналист впал в кому после избиения неизвестным

Родственники пострадавшего ищут свидетелей в социальных сетях
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Михаила Скуридина избили 31 марта.Михаила Скуридина избили 31 марта.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Корреспондент газеты «Магнитогорский металл» 45-летний Михаил Скуридин в реанимации крайне тяжелом состоянии. В больницу он попал 31 марта после дорожного конфликта. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщила жена журналиста.

— Выяснения отношений между двумя мужчинами: пешеходом и водителем произошло на улице Ворошилова в районе нерегулируемого пешеходного. После чего моему супругу были нанесены телесные повреждения. В данный момент он находится в больнице. Водитель уехал с места конфликта. Я обращаюсь ко всем, кто обладает какой-либо информацией: помогите нам его найти, — пишет Наталья Скуридина

Близкие Михаила не знают, из-за чего случилась ссора. Сам он рассказать ничего не может. После избиения журналист впал в кому. Известно лишь, что скрывшийся водитель был на серебристом автомобиле «Киа Спортейдж». Родные просят магнитогорцев, которые проезжали мимо дома № 1 по улице Ворошилова около часа дня, посмотреть записи видеорегистраторов.

— Помогите установить мужчину, который нанес серьезные повреждения человеку и привлечь его к ответу. Важна любая зацепка, — пишет супруга пострадавшего.

Справка «КП»

Михаил Скуридин с 2004 года обозреватель газеты «Магнитогорский металл». Публиковался в издании «Магнитогорский рабочий», работал корреспондентом газеты «Русский дом» и обозревателем управления информации и общественных связей ММК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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