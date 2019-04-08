2019-04-08T10:41:47+03:00
Общество

В Челябинске обещают каждый день мыть трамваи и троллейбусы

Чиновники зашевелились: врио губернатора Алексей Текслер собирает их на совещание по развитию общественного транспорта
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске обещают каждый день мыть трамваи и троллейбусы. Фото: .instagram.com/pavliuchenko_an/В Челябинске обещают каждый день мыть трамваи и троллейбусы. Фото: .instagram.com/pavliuchenko_an/
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А у челябинцев радость. В понедельник, 8 апреля, руководитель МУП ЧелябГЭТ Александр Павлюченко на аппаратном совещании в мэрии заявил, что трамваи и троллейбусы обещают мыть каждый день.

Может, это связано с тем, что транспортников на совещание собирает врио губернатора Алексей Текслер?

Состояние общественного транспорта Алексей Текслер раскритиковал на пресс-конференции:

— Я планирую провести с коллегами встречу по общественному транспорту. Что творится св Челябинске, не может устраивать никого. Мой отец — инвалид, и по Москве он передвигаться может благодаря низкопольным автобусам. В Челябинске он этого сделать не смог, и меня это не устраивает, не устраивает как человека. Мы будем этим заниматься и заниматься не только общественным транспортом. Это вопрос ближайшего времени, и результаты должны появиться в этом году.

На аппаратке в мэрии глава города Владимир заявил, что у властей есть предложения:

— Опишем истинную картину, которая сегодня есть, предложим варианты развития. На совещании у главы региона мы выберем единственно правильный вариант.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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