2019-04-08T18:06:31+03:00
Происшествия

В Челябинской области у банды браконьеров нашли 65 кг мяса и шкуру рыси

За незаконную охоту южноуральцам грозит до пяти лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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У одного из подозреваемых дома обнаружили полную морозилку дичи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.У одного из подозреваемых дома обнаружили полную морозилку дичи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В окрестностях Миасса полицейские задержали пятерых охотников за нелегальный отстрел кабанов. Они застрелили шесть вепрей.

В домах браконьеров оперативники провели обыск. Обнаружили полную морозилку дичи: 65 кг мяса косули и лося, тушку дикого кролика. А также во дворе нашли невыделанную шкуру рыси. Мех этого хищника один из самых редких и дорогих в мире. Поскольку рысей практически не разводят в неволе, а отловить их лесу крайне непросто.

К тому же полицейские нашли и изъяли у охотников нарезной карабин, гладкоствольное ружье, шесть патронов различного калибра. Все оружие хранилось с нарушениями закона. А также забрали тепловизор, снегоход, грузовой и легковой автомобили.

— За незаконную охоту браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы. Трое подозреваемых сейчас находятся под подпиской о невыезде. В отношении одного подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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