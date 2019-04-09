Ремонта не будет? УФАС приостановил аукцион по реставрации здания оперного театра в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-09T14:41:07+03:00

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УФАС приостановил заключение контракта по реставрации здания театра оперы и балета иv. Глинки. А ведь меньше, чем через год с небольшим Челябинская область примет саммиты ШОС и БРИКС, и театр включен в культурную повестку международных событий.

В УФАС обратилась ремонтно-реставрационная компания «Ампир». Заявитель оспаривает действия заказчика — ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».

Начальная цена контракта — капремонт кровли, фасадов, реставрация фасадов и скульптур, инженерное оборудование — 64,3 млн руб.

По мнению компании, заказчик в документах указал устаревшие строительные нормы и правила. «Ампир» указывает, что заказчик должен установить конкретные критерии (площадь здания и пр.).

По решению антимонопольной службы определение победителя приостановлено. Заседание по вопросу назначено на 11.00 11 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU