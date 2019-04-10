2019-04-10T06:02:35+03:00
Общество

Челябинцы могут отслеживать долги и квитанции за отопление в интернете

Можно заплатить онлайн
Андрей АБРАМОВ
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За отопление теперь можно заплатить банковской картой на сайте поставщика услуг.За отопление теперь можно заплатить банковской картой на сайте поставщика услуг.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тепло в квартиры жителей Челябинска поставляет компания «УСТЭК». Она запустила онлайн-сервис для жителей многоквартирных и жилых домов. Он дает возможность взаимодействия с теплоснабжающей компанией без посещения расчетных центров.

— Сервис позволяет получить выписку с лицевого счета с расшифровкой всех начислений и платежей, рросмотреть и распечатать квитанцию, оплатить и передать показания, а также привязать к личному кабинету несколько адресов, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

К сайту подключен платежный интернет-сервис. Достаточно ввести номер карты и оплатить нужную услугу. Сделать это можно с карты любого банка и без комиссии. В компании напоминают, что оплачивать квитанции собственникам квартир следует до 10 числа месяца, следующего за расчетным, т.е. оплату за март необходимо провести не позднее 10 апреля. По истечении двух месяцев просрочки у организации есть право подать на должника в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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