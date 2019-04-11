Раздельный сбор мусора приведет к очередному росту тарифов в Челябинске
«Центр коммунального сервиса», отвечающий за вывоз мусора в городе, заявил о начале эксперимента по раздельному вывозу мусора. Проект намерены реализовывать на северо-западе города. Конкретную территорию определят в течение недели, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Партнером пилотного проекта выступит экологическое движение «Разделяйка». Общественная организация имеет свои контейнерные площадки для раздельного сбора и договоренности с переработчиками вторсырья. «Центр коммунального сервиса», в свою очередь, займется только транспортировкой.
— Регоператор участвует в пилотном проекте, чтобы на практике отработать схему по внедрению раздельного сбора отходов в Челябинске. Однако уже понятно, что переход на такую систему неизбежно приведет к росту тарифов для населения, ведь придется увеличить парк техники. Порядка 60% в тарифе — это транспортирование, — заявил директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU