Большинство онкобольных в Челябинской области лечат дешевыми таблетками
В Челябинске прошло совещание о реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Там заместитель председателя Федерального фонда ОМС Юрий Нечепоренко и доложил печальную статистику. По его словам, в регионе доля дешевых препаратов, применяемых в лечении онкобольных пациентов, составляет 76%. И хотя в прошлом году ФОМС проделал работу по расширению схем лечения, ситуация не изменилась. Не хватает даже препаратов для проведения химиотрепаии.
Дорогие лекарства нужны не всегда. Но 24% — это очень мало. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что попросит правоохранительные органы дать оценку эффективности помощи онкобольным.
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ИСТОЧНИК KP.RU