Когда в Челябинской области перестанет идти снег и придет настоящая весна

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-17T04:39:54+03:00

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С прошлого воскресенья с погодой на Южном Урале творится что-то неладное: города заметают снега и метели. В ночь на 17 апреля снегопады добрались до Челябинска. Однако судя по сообщениям синоптиков, это последние причуды челябинской погоды. По крайней мере, в краткосрочном прогнозе.

Челябинский гидрометцентр сообщает, что 17 апреля температура воздуха не будет выше 0 градусов. В ближайшие дни осадков не предвидится, но ночью все равно будут минусовые температуры, а днем до +6-8 градусов. По области температура похожая. Такой же и долгосрочный прогноз интернет-сервисов до конца апреля: без осадков, но и не жарко.

— В Челябинске средняя дата схода снежного покрова на 19 апреля. Самая ранняя дата снежного покрова зафиксирована 16 марта 1930 года, — сообщают синоптики.

В соцсетях челябинцы принялись вспоминать 24 апреля 2014 года, когда сильнейших снегопад парализовал регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU