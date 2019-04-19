Извращенец пугает пациентов детской больницы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 03:59 2019-04-19T04:10:06+03:00

Он заглядывает в окна и снимает с себя штаны

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Жительница Магнитогорска пожаловалась в соцсети на озабоченного мужчину, пугающего детей и мамочек.

— Лежим с ребенком в 3-й детской больнице на ул. Суворова в инфекционном отделении. Первый этаж, окна низко, все видно. Так вот каждый вечер с 21 до 23 ходит какой-то ненормальный и заглядывает по окнам. У кого шторки висят — прям на окно встает и подглядывает… А тут мамочки с детьми лежат или вообще одни детки, кто постарше.

Сотрудницы больницы говорят, что он давно тут пугает детей и мам: трясет своим «хозяйством» перед окнами. Охрана только на КПП. Но в заборе столько дыр, что сюда хоть кто попадет, — пожаловалась женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Детские больницы притягивают таких ненормальных. В комментариях подписчики группы вспомнили, что такой же человек бродил под окнами медицинского учреждения и 10, и 15 лет назад.

Полиция проверяет информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU