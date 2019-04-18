Чиновнику из Челябинска пришлось уволиться с руководящей должности из-за ночных дискотек

СЕГОДНЯ 05:37 2019-04-18T05:37:48+03:00

По ночам в "Кировце" было весело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Муниципальное кино-театральное объединение «Кировец» известно тем, что проводит танцевальные вечера для пожилых. Как оказалось, по ночам в «Кировце» также могли оторваться и молодые. В темное время суток здесь проводились нелегальные дискотеки, а полученный от них доход проходил мимо государственной кассы, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Первыми о подпольной жизни культурного заведения во всеуслышание заявили местные журналисты. После этого в «Кировец» пришли с проверками силовики. В результате директору МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» Льву Пашнину пришлось написать заявление об увольнении.

По информации сайта «Челябинск Сегодня», покидая свой кабинет, директор начал собирать вещи в буквальном смысле. Лев Пашнин собирался вывезти мебель и технику, купленные на доходы от нелегального ночного бизнеса в стенах муниципального учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU