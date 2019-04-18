2019-04-18T05:58:28+03:00
Общество

В правительстве Челябинской области задумались о полном запрете весенней охоты

Однако в этом году она все-таки состоится
Лидия ПЕСКОВА
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В этом году охотники еще постреляют.В этом году охотники еще постреляют.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов выступил с инициативой полностью запретить весеннюю охоту на водоплавающую дичь. Свое предложение он озвучил на очередном заседании правительства региона, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Весенняя охота проходит в самый опасный сезон, когда горят леса и поля. Было бы правильно запретить ее полностью, как это сделано во многих субъектах Российской Федерации. Помимо прочего, это полезно для животного мира, — считает Климов.

Против этой идеи выступил региональный министр экологии Сергей Лихачев. Он заметил, что сроки весенней охоты в Челябинской области и без того сокращены на 10 календарных дней. К тому же сами охотники будут недовольны.

Итог спора такой. В 2019 году весенняя охота состоится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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