Жители Челябинской области чаще других в стране повышают свою квалификацию

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-18T07:30:50+03:00

Люди учатся ради карьеры и более высокой зарплаты

Изменить размер текста: A A

Около 97% южноуральцев хотя бы раз в жизни повышали свою квалификацию. Таковы результата опроса, который провела компания HeadHunter. По этому показателю жители Челябинской области опередили другие регионы России.

Чаще всего об уровне своего профессионализма заботятся руководители, маркетологи и PR-специалисты, а также медики, учителя, ученые и специалисты по управлению персоналом.

— Самый популярный способ повышения квалификации на Южном Урале — это чтение профессиональной литературы (84%). Второе место заняли онлайн-курсы (51%). На третьем — различное офлайн-обучение (45%). Кроме того, 38% челябинцев принимали участие в профильных конференциях и посещали групповые тренинги, 19% прокачали себя с помощью второго высшего образования, а 6% при помощи персональных коуч-сессий, — замечают в HeadHunter.

Южноуральцы уверена, что повышение квалификации поможет им при продвижении по карьерной лестнице, отразится на росте зарплат и расширении функционала.

При этом 85% южноуральцев признались, что для них очень важно получить корочки о прохождении обучения.

Основные причины отказа от обучения — нехватка денег и времени. Причем 15% челябинцев не согласны тратить собственные деньги на обучение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU