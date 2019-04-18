2019-04-18T07:30:50+03:00
Общество

Жители Челябинской области чаще других в стране повышают свою квалификацию

Люди учатся ради карьеры и более высокой зарплаты
Лидия ПЕСКОВА
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Южноуральцы любят учиться.Южноуральцы любят учиться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Около 97% южноуральцев хотя бы раз в жизни повышали свою квалификацию. Таковы результата опроса, который провела компания HeadHunter. По этому показателю жители Челябинской области опередили другие регионы России.

Чаще всего об уровне своего профессионализма заботятся руководители, маркетологи и PR-специалисты, а также медики, учителя, ученые и специалисты по управлению персоналом.

— Самый популярный способ повышения квалификации на Южном Урале — это чтение профессиональной литературы (84%). Второе место заняли онлайн-курсы (51%). На третьем — различное офлайн-обучение (45%). Кроме того, 38% челябинцев принимали участие в профильных конференциях и посещали групповые тренинги, 19% прокачали себя с помощью второго высшего образования, а 6% при помощи персональных коуч-сессий, — замечают в HeadHunter.

Южноуральцы уверена, что повышение квалификации поможет им при продвижении по карьерной лестнице, отразится на росте зарплат и расширении функционала.

При этом 85% южноуральцев признались, что для них очень важно получить корочки о прохождении обучения.

Основные причины отказа от обучения — нехватка денег и времени. Причем 15% челябинцев не согласны тратить собственные деньги на обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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