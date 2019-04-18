УФАС в Челябинске запретило автоломбарду выдавать деньги под ПТС

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-18T07:46:04+03:00

И рекламировать такие сделки — тоже

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Челябинское УФАС России признало слоган «Купер Экспресс ДЕНЬГИ под ПТС…» нарушающим закон о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

— Ломбард не вправе выдавать денежные займы под залог ПТС без изъятия самого автомобиля. В связи с этим наличие в рекламе данной информации может вводить потребителей в заблуждение, — рассказали в УФАС.

Ломбарду выдали предписание снять рекламный щит, установленный на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных.

В отношении компании будет возбуждено дело об административном правонарушении. Автоломбарду грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU