УФАС в Челябинске запретило автоломбарду выдавать деньги под ПТС
Челябинское УФАС России признало слоган «Купер Экспресс ДЕНЬГИ под ПТС…» нарушающим закон о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.
— Ломбард не вправе выдавать денежные займы под залог ПТС без изъятия самого автомобиля. В связи с этим наличие в рекламе данной информации может вводить потребителей в заблуждение, — рассказали в УФАС.
Ломбарду выдали предписание снять рекламный щит, установленный на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных.
В отношении компании будет возбуждено дело об административном правонарушении. Автоломбарду грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU