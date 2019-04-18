Суду и юристам жители Челябинска доверяют больше, чем чиновникам и полиции

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-18T08:44:24+03:00

Больше четверти всех опрошенных пойдут в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у жителей города Челябинска, к кому они будут обращаться за помощью в случае нарушения их прав и интересов. И получили любопытные ответы.

• 28,7% признались, что пойдут за консультацией к юристам.

• 28,3% направятся в суд.

• 8% намерены решать вопрос своими силами, ведя личные переговоры.

• 5,3% обратятся в органы власти.

• 5% — в полицию.

• 5% напишут уполномоченному по правам человека.

• 2,7% позвонят в СМИ (кстати, мы призываем обращаться к нам чаще — ред.).

• 1,7% пойдут за помощью к родственникам и друзьям.

• 0,7% — в общественную организацию.

• Еще 0,7% обраться за помощью к криминальному авторитету.

• 4% никуда не пойдут.

• 10% затруднились ответить (а мы о своем: почему бы не к нам, в редакцию «Комсомолки» — ред.)

Как видим, большая часть горожан пойдет за помощью к юристам. Чаще всего так отвечали женщины и студенты. В суд готовы идти челябинцы среднего возраста и со средним достатком. Решать проблемы посредством переговоров, как правило, готовы мужчины со средним уровнем доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU