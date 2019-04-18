2019-04-18T15:46:05+03:00
Происшествия

В Челябинске горит отель «Аврора»

Идет эвакуация посетителей и персонала из пристроя и отеля
Ольга АНТОНОВА
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Из пристроя к отелю "Аврора" валит густой дым. Фото: Фото: Татьяна ДавыдычеваИз пристроя к отелю "Аврора" валит густой дым. Фото: Фото: Татьяна Давыдычева
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Около 16.50 вспыхнул офис на втором этаже пристроя к девятиэтажному отелю «Аврора» на ул. Дзержинского, 93 б. В небольшом двухэтажном здании расположен фитнес-клуб, ресторан, английский клуб для детей.

Видео пожара в гостинице Аврора в Челябинске.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар случился в помещении английского клуба. Сейчас идет эвакуация персонала и посетителей пристроя и отеля.

Причина ЧП выясняется. Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Горит пристрой к Авроре.Видео: Наталия Шарипова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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