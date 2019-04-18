В Челябинске горит отель «Аврора»
Около 16.50 вспыхнул офис на втором этаже пристроя к девятиэтажному отелю «Аврора» на ул. Дзержинского, 93 б. В небольшом двухэтажном здании расположен фитнес-клуб, ресторан, английский клуб для детей.
Видео пожара в гостинице Аврора в Челябинске.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар случился в помещении английского клуба. Сейчас идет эвакуация персонала и посетителей пристроя и отеля.
Причина ЧП выясняется. Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
Горит пристрой к Авроре.Видео: Наталия Шарипова
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ИСТОЧНИК KP.RU