В Челябинске горит отель «Аврора»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-18T15:46:05+03:00

Из пристроя к отелю "Аврора" валит густой дым. Фото: Фото: Татьяна Давыдычева

Идет эвакуация посетителей и персонала из пристроя и отеля

Изменить размер текста: A A

Около 16.50 вспыхнул офис на втором этаже пристроя к девятиэтажному отелю «Аврора» на ул. Дзержинского, 93 б. В небольшом двухэтажном здании расположен фитнес-клуб, ресторан, английский клуб для детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703997" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в гостинице Аврора в Челябинске.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар случился в помещении английского клуба. Сейчас идет эвакуация персонала и посетителей пристроя и отеля.

Причина ЧП выясняется. Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703993" frameborder="0"></iframe> Горит пристрой к Авроре.Видео: Наталия Шарипова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU