Две улицы в Челябинске в пятницу станут односторонними
В пятницу, 19 апреля, поменяется схема дорожного движения на улицах Советской и Пушкина, которые находятся в центре Челябинска, сообщает пресс-служба мэрии.
— По обеим улицам будет организовано одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Труда, — замечают в пресс-службе.
Необходимые знаки дорожного движения установят завтра в течение дня. Работы обещают завершить до 16 часов дня.
Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на изменения в организации движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU