2019-04-18T18:57:56+03:00
Общество

Две улицы в Челябинске в пятницу станут односторонними

Необходимые знаки установят к четырем часам вечера
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Знаки появятся на дорогах уже 19 апреля.Знаки появятся на дорогах уже 19 апреля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 апреля, поменяется схема дорожного движения на улицах Советской и Пушкина, которые находятся в центре Челябинска, сообщает пресс-служба мэрии.

— По обеим улицам будет организовано одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Труда, — замечают в пресс-службе.

Необходимые знаки дорожного движения установят завтра в течение дня. Работы обещают завершить до 16 часов дня.

Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на изменения в организации движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За двухгодичный долг по зарплате директора санатория в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч
Снести нельзя: Доваторский рынок переезжает на парковку «Калибра» в Челябинске
В Челябинске горит отель «Аврора»
Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска
Утечка газа спровоцировала большой пожар на крупнейшем челябинском заводе
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
Причины аварии, в которой жители Челябинска обожгли ноги, расследует Ростехнадзор
Суду и юристам жители Челябинска доверяют больше, чем чиновникам и полиции
Текслер пригласил боксера Сергея Ковалева провести бой в Челябинске
УФАС в Челябинске запретило автоломбарду выдавать деньги под ПТС
Жители Челябинской области чаще других в стране повышают свою квалификацию
В правительстве Челябинской области задумались о полном запрете весенней охоты
Чиновнику из Челябинска пришлось уволиться с руководящей должности из-за ночных дискотек
Один из крупнейших вузов Челябинска выбирает нового ректора
В Челябинской области учительница, которая написала в дневнике астропрогноз, подала заявление в прокуратуру
Из Челябинска можно будет улететь прямым рейсом в Геленджик
Крупный магазин в центре Челябинска отчистили от незаконной рекламы
В университете Кургана студентам предложили арендовать столики в буфете по 100 рублей
Мэр города-курорта в Челябинской области не убедил суд отпустить его из-под домашнего ареста
Жительница Челябинской области напала на мужа с ножом во время приготовления ужина
В Челябинске ледяному апрельскому времени рады только белые медведи
178 квартир рухнувшего в Магнитогорске дома останутся пустыми
Жительниц Челябинска задержали в аэропорту с партией пультов от квадрокоптеров
В Челябинской области неизвестный заглядывает в окна детского стационара и показывает гениталии