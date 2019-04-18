За двухгодичный долг по зарплате директора санатория в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч
В Челябинской области прекращено уголовного дела в отношении директора ООО «Санаторий «Сунгуль», которого обвиняли в двухгодичной задержке зарплаты, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
— По данным следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый не выплачивал зарплату 81 сотруднику предприятия. Просроченная и текущая задолженность перед ними составила 3,4 млн рублей, — уточняют в ведомстве.
После того, как было возбуждено уголовное дело, обвиняемый погасил долги в полном объеме. Учитывая, что директор впервые совершил преступление средней тяжести, следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.
Постановлением судьи уголовное дело прекращено, руководитель предприятия оштрафован на 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU