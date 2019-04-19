Житель Челябинской области заклеил стекла автомобилей соседей листовками

СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-19T04:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Миассе взялись за автохамов. Активист оклеивает окна автомобилей, нарушающих правила парковки, листовками. На них написано: «Уважаемый сосед! Примерно через месяц на этом месте ваш автомобиль намесит такую же грязь, как в метре слева. Где будете парковаться дальше? В садике? Убедительно прошу не ставить машину на этом месте. Ни вам, ни газону от этого не лучше».

Как видно из объявления, мужчина живет по соседству и решил навести порядок в своем дворе. Причем, он не пишет анонимок, не скрывается. В конце объявления он добавил: «Появились ко мне вопросы?» и указал номер телефона. Фото опубликовали в нескольких пабликах Миасса во «ВКонтакте».

— Молодец! — пишут смельчаку пользователи «ВКонтакте».

Текст листовки. Фото: vk.com/miassu

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU